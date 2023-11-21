«Беседка»: Как обеспечивается доступная среда на транспорте и при строительстве дорог?

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, мы сегодня беседуем с исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым. Дорожно-транспортная сфера имеет важную роль для жизнедеятельности человека. Сегодня мы узнаем, как обеспечивается так называемая доступная среда на транспорте и при строительстве и ремонте дорог.

Источник: ПЛН-FM