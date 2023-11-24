«Беседка»: Начни танцевать с «Триумфом»!

Гости студии – руководитель и главный тренер ТСК «Триумф» Ольга Гуляс и спортсмен основного состава ТСК «Триумф» Мира Барсукова. Они рассказали, как давно существует танцевально-спортивный клуб, кто его основал и кто сейчас преподает в клубе «Триумф», в чем его миссия и чем занимаются воспитанники клуба, кроме изучения латиноамериканской и европейской программ.

Источник: ПЛН-FM