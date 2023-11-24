www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 октября 17 ноября 15 ноября 14 ноября 15 ноября 25 октября 20 ноября 14 ноября 17 ноября 9 ноября 13 ноября 27 октября 13 ноября 16 ноября 17 ноября 9 ноября

«Беседка»: Начни танцевать с «Триумфом»!

23.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Гости студии – руководитель и главный тренер ТСК «Триумф» Ольга Гуляс и спортсмен основного состава ТСК «Триумф» Мира Барсукова. Они рассказали, как давно существует танцевально-спортивный клуб, кто его основал и кто сейчас преподает в клубе «Триумф», в чем его миссия и чем занимаются воспитанники клуба, кроме изучения латиноамериканской и европейской программ.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты