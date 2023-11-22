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Звезда мирового тенниса Светлана Кузнецова стала гостьей программы «Беседка»

23.11.2023 18:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Беседка». Гостья студии - Светлана Кузнецова, самая титулованная теннисистка России, заслуженный мастер спорта России, победительница 4 турниров Большого шлема, трехкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России. Именно она в октябре 2016 года отрезала себе косу прямо во время матча против соперницы из Польши.

Два дня Светлана Кузнецова проведет в Пскове. Каковы цели ее визита в наш город? Как Светлана Кузнецова оценивает состояние тенниса в регионах? Есть ли жизнь без профессионального тенниса? Как настроиться на победу? Об этом и многом другом с ней поговорил ведущий Дмитрий Иванов. От принимающей стороны в программе «Беседка» приняла участие глава теннисного клуба «Гранд», председатель Федерации тенниса Пскова Ирина Студнева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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