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«Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей»
27.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель ремонтной службы МП «Псковские тепловые сети» Игорь Горшанов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила ним итоги ремонтного сезона текущего года и планы на предстоящий год.
Источник: ПЛН-FM
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