«Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей»

Гость студии - руководитель ремонтной службы МП «Псковские тепловые сети» Игорь Горшанов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила ним итоги ремонтного сезона текущего года и планы на предстоящий год.

Источник: ПЛН-FM