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«Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей»

27.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель ремонтной службы МП «Псковские тепловые сети» Игорь Горшанов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила ним итоги ремонтного сезона текущего года и планы на предстоящий год.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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