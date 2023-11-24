«Беседка»: О направлениях деятельности фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашей области, мы сегодня беседуем с руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области Надеждой Васильевой. Фонд начал свою деятельность на территории области не так давно, однако, фронт работы у него обширный. За какой помощью и какие категории граждан могут обратиться в фонд «Защитники Отечества»? С какими организациями, ведомствами и учреждениями он взаимодействует? Как выстроена работа по психологической поддержке жен и детей погибших?

Источник: ПЛН-FM