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«Беседка»: О кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году
20.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гости студии - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Анна Иванова и директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Наталия Мозговая.
Они расскажут о результатах проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Псковской области в 2023 году.
Источник: ПЛН-FM
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