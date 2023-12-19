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«Беседка»: О кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году

20.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гости студии - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Анна Иванова и директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Наталия Мозговая.

Они расскажут о результатах проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Псковской области в 2023 году.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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