«Беседка»: О кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году

Гости студии - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Анна Иванова и директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Наталия Мозговая.

Они расскажут о результатах проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Псковской области в 2023 году.

Источник: ПЛН-FM