«Беседка»: О трудоустройстве людей с инвалидностью

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, мы сегодня беседуем с председателем Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой. Речь пойдет о трудоустройстве людей с инвалидностью.

Источник: ПЛН-FM