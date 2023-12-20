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«Беседка»: О трудоустройстве людей с инвалидностью
21.12.2023 09:00 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, мы сегодня беседуем с председателем Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой. Речь пойдет о трудоустройстве людей с инвалидностью.
Источник: ПЛН-FM
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