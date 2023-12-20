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«Беседка»: Наставничество как региональная форма профессионального взаимодействия

21.12.2023 13:05 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет о наставничестве, и не удивительно, потому что 2023 год прошел в России как Год педагога и наставника. Год подходит к концу, и сегодня уже можно подвести промежуточные итоги, насколько эффективно работа по этому направлению велась в Псковской области.

Как проводилась работа по популяризации наставнической деятельности на федеральном и региональном уровне? Как в проект по наставничеству встроилась региональная система образования? Сколько сейчас насчитывается наставников в системе образования Псковской области? Как проходил отбор наставляемых? На эти и другие вопросы ответили врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова и учитель русского языка и литературы школы №1 (Великие Луки), член регионального методического актива наставников Псковской области, амбассадор Форума классных руководителей РФ Татьяна Рассолова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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