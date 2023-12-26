18:30 «Беседка»: О деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
«Беседка»: О деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
27.12.2023 18:30 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашей области мы сегодня беседуем с заместителем руководителя регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области Леонидом Карповым. Разговор сегодня будет посвящен теме патриотического воспитания молодежи. Псковский филиал Фонда в этом направлении проводит серьезную работу.
Источник: ПЛН-FM
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