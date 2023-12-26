«Беседка»: О деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашей области мы сегодня беседуем с заместителем руководителя регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области Леонидом Карповым. Разговор сегодня будет посвящен теме патриотического воспитания молодежи. Псковский филиал Фонда в этом направлении проводит серьезную работу.

Источник: ПЛН-FM