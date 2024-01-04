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«Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте?

09.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - певица, основатель, руководитель и преподаватель школы вокала «Star Voice» Ольга Николаева. Ведущая Татьяна Иванова поговорила с ней о деятельности школы и о пользе вокала.

Как давно существует школа «Star Voice»? На что там делается упор в преподавании? Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? В каких жанрах смогут научиться петь выпускники школы? В чем польза вокала? Какие продукты и напитки вредны для голоса? Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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