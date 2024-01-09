«Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?

Гость студии - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Он рассказал, какими были новогодние праздники для огнеборцев: сколько пожаров произошло в регионе, по каким причинам, повлияли ли аномальные холода на статистику пожаров и как уберечь свое имущество от огня.

Источник: ПЛН-FM