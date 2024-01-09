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«Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
10.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.
Он рассказал, какими были новогодние праздники для огнеборцев: сколько пожаров произошло в регионе, по каким причинам, повлияли ли аномальные холода на статистику пожаров и как уберечь свое имущество от огня.
Источник: ПЛН-FM
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