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«Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей»

10.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По этому поводу общественная организация «Я помогаю детям» инициировала большой проект «Всей семьей», к которому присоединилась и Псковская область.

Почему государство уделяет такое внимание именно семье и именно сейчас? Какие основные трудности сейчас испытывают псковские семьи? Какие меры поддержки сейчас оказывает государство по линии семьи? Какие задачи призван решить проект «Всей семьей» и как стать его участником? Об этом и многом другом рассказала председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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