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«Беседка»: О III Музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»

15.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Разговор посвящен III Музыкальному фестивалю Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который в этом году будет посвящен 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина. В общей сложности в фестивале примут участие 48 городов, где пройдут концерты оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов. О том, как в фестивале будет участвовать Псков, рассказали директор Псковской областной филармонии Марина Николаева и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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