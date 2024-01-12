«Беседка»: О III Музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»

Разговор посвящен III Музыкальному фестивалю Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который в этом году будет посвящен 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина. В общей сложности в фестивале примут участие 48 городов, где пройдут концерты оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов. О том, как в фестивале будет участвовать Псков, рассказали директор Псковской областной филармонии Марина Николаева и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен.

Источник: ПЛН-FM