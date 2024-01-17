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«Беседка»: Псковская «Дружина»
18.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывали представители автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» - директор организации Михаил Герасимов и заместитель директора Павел Михайлов.
Организация появилась в июле прошлого года, и гости студии рассказали о том, с какой целью она была создана, сколько человек в ней состоят, как вступить в «Дружину», чему там учат, как выстроено взаимодействие дружинников с правоохранительными органами и властью.
Источник: ПЛН-FM
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