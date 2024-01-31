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«Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь?

01.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гостья студии - педагог, маркетолог, продюсер экспертов и блогер Ирина Васильева - хорошо известна под псевдонимом «Ира рулю телегой».

Сама о себе она говорит — «я продукт себя»! Более чем за 13 лет она успела побывать SMM-щиком, копирайтером, визуальщиком, тренером и наставником у топов инфобизнеса, сейчас активно занимается наставничеством и консультированием. На своем микроблоге Ирина делает миллионы и готова поделиться тайными знаниями с теми, кому это интересно, причем, легко и в доступной форме.

Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? Как гостья студии пришла к пониманию того, что соцсети могут приносить большие деньги? Чему она учит своих клиентов как наставник и чему учится сама? Что нужно сделать со своим контентом, чтобы он хорошо покупался? Об этом и многом другом с Ириной Васильевой побеседовала ведущая Татьяна Иванова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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