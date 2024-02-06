«Беседка»: Народный артист РФ Сергей Мигицко о роли Пушкина в его творчестве и бесплатных советах поэта

10 февраля, в День памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в БКЗ Псковской областной филармонии пройдет премьерный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское». Но это будет не просто просмотр мультфильма: в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучат произведения, вдохновленные творчеством Пушкина, а народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи поэта.

В рамках программы «Беседка» ведущая Татьяна Иванова побеседовала с артистом о том, какую роль в его творчестве сыграл Пушкин и какие стихи он исполнит на премьере мультсериала в Пскове.

Источник: ПЛН-FM