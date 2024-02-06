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«Беседка»: Народный артист РФ Сергей Мигицко о роли Пушкина в его творчестве и бесплатных советах поэта

07.02.2024 18:45 «ПЛН-FM»

10 февраля, в День памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в БКЗ Псковской областной филармонии пройдет премьерный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское». Но это будет не просто просмотр мультфильма: в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучат произведения, вдохновленные творчеством Пушкина, а народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи поэта.

В рамках программы «Беседка» ведущая Татьяна Иванова побеседовала с артистом о том, какую роль в его творчестве сыграл Пушкин и какие стихи он исполнит на премьере мультсериала в Пскове.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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