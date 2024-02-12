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«Беседка»: В ожидании «Волшебной горы»
13.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Скоро в Пскове появится круглогодичный парк аттракционов «Волшебная гора». Этот проект утвердили прошлым летом на областном совете по инвестициям, а в ноябре уже были названы первые сроки — установку аттракционов обещали начать в марте текущего года, а запустить их — уже в июле.
Насколько это реально, где будет располагаться пространство, что оно из себя будет представлять и насколько Пскову вообще необходим парк аттракционов? Об этом и многом другом ведущей Татьяне Ивановой рассказал инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев.
Источник: ПЛН-FM
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