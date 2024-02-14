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«Беседка»: Галина Овсова о развитии спорта в Псковской области

15.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ней вопросы развития спорта в регионе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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