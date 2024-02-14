«Беседка»: Галина Овсова о развитии спорта в Псковской области

Гость студии - врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ней вопросы развития спорта в регионе.

Источник: ПЛН-FM