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«Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024!
25.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Менее чем через месяц, 21 апреля, в Пскове пройдет Псковский марафон Мехуборка.
Кто примет участие в соревнованиях по бегу? На каких дистанциях они пройдут? Есть ли ограничения по возрасту? Какие призы получат победители и призеры? Сколько псковичей приняли участие в марафоне за годы его проведения? Как подготовить себя к марафону? Об этом и многом другом рассказали организаторы Псковского марафона Александр Кузьмин и Артур Екабсон.
Источник: ПЛН-FM
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