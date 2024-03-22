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«Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024!

25.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Менее чем через месяц, 21 апреля, в Пскове пройдет Псковский марафон Мехуборка.

Кто примет участие в соревнованиях по бегу? На каких дистанциях они пройдут? Есть ли ограничения по возрасту? Какие призы получат победители и призеры? Сколько псковичей приняли участие в марафоне за годы его проведения? Как подготовить себя к марафону? Об этом и многом другом рассказали организаторы Псковского марафона Александр Кузьмин и Артур Екабсон.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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