«Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024!

Менее чем через месяц, 21 апреля, в Пскове пройдет Псковский марафон Мехуборка.

Кто примет участие в соревнованиях по бегу? На каких дистанциях они пройдут? Есть ли ограничения по возрасту? Какие призы получат победители и призеры? Сколько псковичей приняли участие в марафоне за годы его проведения? Как подготовить себя к марафону? Об этом и многом другом рассказали организаторы Псковского марафона Александр Кузьмин и Артур Екабсон.

Источник: ПЛН-FM