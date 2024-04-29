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«Беседка»: 375 лет Пожарной охране России
30.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Новый выпуск посвящен 375-летию Пожарной охраны России. Об опасной и сложной, но социально важной и благородной профессии, сказать точнее – службе наших пожарных, рассказали гости студии: ветеран пожарной охраны Псковской области, участник ликвидации самого крупного пожара в регионе в 90-е годы вблизи д. Кислово Александр Минаев; заместитель начальника службы пожаротушения Владимир Латышев и начальник центрального пункта пожарной связи Наталья Вавилова. Ведущая — Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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