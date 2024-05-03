«Беседка»: «Бал Победы» в Пскове

Уже сегодня, 6 мая в Пскове должен был состояться «Бал Победы», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Однако утром организаторы объявили, что мероприятие перенесено на 13 число. С чем это связано? Какова будет программа «Бала Победы»? Кто сможет принять в нем участие? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответили представители Псковского городского молодежного центра: начальник отдела досуга Мария Каменская и начальник отдела трудового воспитания и профориентации Александр Косаржевский.

Источник: ПЛН-FM