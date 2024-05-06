www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 апреля 1 мая 7 мая 24 апреля 26 апреля 24 апреля 25 апреля 5 апреля Телефон прямого эфира 7 мая 2 мая 24 апреля 6 мая 2 мая 3 мая 3 мая

«Беседка»: «Арьергард» в авангарде

07.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель реставрационной мастерской «Арьергард» Александр Коновалов.

В этом году мастерской исполнилось 15 лет. Что успели сделать специалисты «Арьергарда» за это время? С какими самыми сложными, самыми редкими и необычными образцами техники им довелось работать? Как найти танк времен Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?










  смотреть результаты



Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?










  смотреть результаты