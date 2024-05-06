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«Беседка»: «Арьергард» в авангарде
07.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель реставрационной мастерской «Арьергард» Александр Коновалов.
В этом году мастерской исполнилось 15 лет. Что успели сделать специалисты «Арьергарда» за это время? С какими самыми сложными, самыми редкими и необычными образцами техники им довелось работать? Как найти танк времен Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
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