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«Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые»
08.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Разговор посвящен масштабному проекту «Забытые», над которым работали блогеры более чем из 15 регионов страны.
Киноальманах выйдет 9 мая на платформе Rutube после волны закрытых показов и мероприятий. Подробнее о работе над проектом рассказал руководитель региональной студии «Инсайт люди» Псков Антон Манихин.
Источник: ПЛН-FM
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