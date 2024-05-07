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«Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые»

08.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Разговор посвящен масштабному проекту «Забытые», над которым работали блогеры более чем из 15 регионов страны.

Киноальманах выйдет 9 мая на платформе Rutube после волны закрытых показов и мероприятий. Подробнее о работе над проектом рассказал руководитель региональной студии «Инсайт люди» Псков Антон Манихин.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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