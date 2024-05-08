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«Беседка»: О проекте «Солдаты Победы»
09.05.2024 12:36 «ПЛН-FM»
Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие пропали без вести… Память о тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. В нашей области память о земляках была увековечена в 23 томах Книги Памяти. Эту работу возобновили в 2013 году в рамках проекта «Солдаты Победы». О том, какая работа в этом направлении ведется в псковском регионе, рассказал главный редактор, руководитель рабочей группы Псковской областной редколлегии книги «Солдаты Победы», член союза краеведов России Николай Никитенко.
Источник: ПЛН-FM
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