«Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России

Всероссийский проект «Детские деревни - SOS» в этом году отмечает 30 лет со дня основания. Почти половину этого срока функционирует Детская деревня SOS-Псков.

В чем миссия организации? Какова целевая аудитория? Сколько воспитанников выпустилось из псковской деревни SOS с момента ее основания? Каких сотрудников там не хватает? Как можно помочь Детской деревне SOS-Псков? Об этом и многом другом рассказали директор организации Игорь Соловьев и его заместители Алина Чернова и Елена Гаврилова.

Источник: ПЛН-FM