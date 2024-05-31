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«Беседка»: Детские деревни — SOS. 30 лет в России
03.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Всероссийский проект «Детские деревни - SOS» в этом году отмечает 30 лет со дня основания. Почти половину этого срока функционирует Детская деревня SOS-Псков.
В чем миссия организации? Какова целевая аудитория? Сколько воспитанников выпустилось из псковской деревни SOS с момента ее основания? Каких сотрудников там не хватает? Как можно помочь Детской деревне SOS-Псков? Об этом и многом другом рассказали директор организации Игорь Соловьев и его заместители Алина Чернова и Елена Гаврилова.
Источник: ПЛН-FM
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