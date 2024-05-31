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«Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова

03.06.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник ГАИ УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним основные решения недавней комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова, а также вопросы, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности на улицах города и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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