«Беседка»: Возвращение ГАИ и основные решения комиссии по безопасности дорожного движения Пскова

Гость программы – начальник ГАИ УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о возвращении родного названия ведомства — ГАИ и об основных решениях недавнего заседания комиссии по безопасности дорожного движения Пскова.

Источник: ПЛН-FM