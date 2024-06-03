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«Беседка»: Возвращение ГАИ и основные решения комиссии по безопасности дорожного движения Пскова

04.06.2024 12:45 «ПЛН-FM»

Гость программы – начальник ГАИ УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о возвращении родного названия ведомства — ГАИ и об основных решениях недавнего заседания комиссии по безопасности дорожного движения Пскова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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