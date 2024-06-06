«Беседка»: Власть + туроператоры = туристическая привлекательность региона

Продолжаем цикл программ, посвященных вопросам повышения туристической привлекательности Псковской области и развития внутреннего туризма. Как говорят в Псковской области, «туризм — это наше все». Региональные власти и туроператоры работают в тесной связке, решая общую задачу — повышение туристической привлекательности региона. Насколько эффективно работает этот тандем, мы сегодня поговорим с директором туроператора «Континент-тур», председателем Псковского союза туриндустрии Светланой Барановой.

Источник: ПЛН-FM