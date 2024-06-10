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«Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского снова в Пскове

11.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Культурная жизнь Псковской области бьет ключом. Не успели отгреметь Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, как уже началась подготовка к Всероссийскому хоровому фестивалю им. М. Гривского, который состоится с 14 по 16 июня в Псковском кремле.

Фестиваль посвящен памяти священника, регента Михаила Федоровича Гривского, устроителя первого певческого праздника в России, который прошел в 1911 году в Пскове. В чем важность проведения хорового фестиваля в наши дни? Чем он удивит в этом году и кто в нем примет участие? Как попасть на фестиваль, если пригласительные на него почти закончились? На эти и многие другие вопросы ответили начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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