«Беседка»: Александр Седунов об общественном наблюдении на выборах

В Псковской области начался предвыборный марафон. В этом году часть избирательных кампаний пройдет в трехдневном формате. 6, 7 и 8 сентября состоятся досрочные выборы главы Гдовского района, а в Пскове - дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по 5-му округу. В Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах изберут депутатов Собраний. Остальные 6 избирательных кампаний в сельских и городских поселениях пройдут в двухдневном формате — 7 и 8 сентября. Важная роль на выборах отводится общественному наблюдению. Несколько лет обучением наблюдателей в нашем регионе успешно проводит Общественный штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области.

Для чего необходимо общественное наблюдение на выборах? Кто может и не может стать наблюдателем? Чему их учат? По каким признакам можно «распознать» общественного наблюдателя на избирательном участке? Об этом рассказал председатель Общественной палаты региона Александр Седунов.

Источник: ПЛН-FM