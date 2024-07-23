«Беседка»: О правилах перевозки детей в автомобилях и автобусах

Продолжаем цикл программ, посвященных теме безопасности детей на дорогах Псковской области в летний период. Инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова рассказала, какие требования предъявляются к перевозке детей на личном и общественном транспорте, насколько ответственно родители подходят к перевозке своих детей в автомобилях и стоит ли дарить детям опасные подарки — электросамокаты, скутеры и мини-квадроциклы.

Источник: ПЛН-FM