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«Беседка»: О правилах перевозки детей в автомобилях и автобусах
24.07.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Продолжаем цикл программ, посвященных теме безопасности детей на дорогах Псковской области в летний период. Инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова рассказала, какие требования предъявляются к перевозке детей на личном и общественном транспорте, насколько ответственно родители подходят к перевозке своих детей в автомобилях и стоит ли дарить детям опасные подарки — электросамокаты, скутеры и мини-квадроциклы.
Источник: ПЛН-FM
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