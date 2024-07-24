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«Беседка»: Кто чаще становится общественным наблюдателем?

25.07.2024 08:55 «ПЛН-FM»

Продолжаем цикл программ, посвященных вопросам общественного наблюдения на предстоящих сентябрьских выборах в Псковской области. Сегодня о том, как этот процесс будет организован на избирательных участках с 6 по 8 сентября, ведущая Светлана Пикалева поговорила с членом Общественной палаты Псковской области, председателем комиссии по общественному контролю при Общественной палате региона Алексеем Ивановым.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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