«Беседка»: Наталья Исакова об общественном наблюдении на выборах

В рамках цикла программ, посвященных вопросам общественного наблюдения на предстоящих сентябрьских выборах, мы беседуем с членом Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, заместителем председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона Натальей Исаковой.

Источник: ПЛН-FM