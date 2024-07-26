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«Беседка»: Наталья Исакова об общественном наблюдении на выборах
29.07.2024 18:45 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных вопросам общественного наблюдения на предстоящих сентябрьских выборах, мы беседуем с членом Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, заместителем председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона Натальей Исаковой.
Источник: ПЛН-FM
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