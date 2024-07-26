Брифинг: Безопасность на дорогах Псковской области. Часть I

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Федорович Иванчук озвучил статистику аварийности на дорогах региона по итогам первого полугодия 2024 года и, в частности, рассказал, есть ли прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по каким причинам люди чаще всего попадали в ДТП, сколько детей пострадали в результате аварий и влияет ли состояние дорог на количество ДТП.

Источник: ПЛН-FM