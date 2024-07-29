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«Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области

30.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Разговор посвящен работе, которая проводится в Псковской области по приему, трудоустройству, социализации и адаптации соотечественников из зарубежных стран.

На какие меры поддержки могут рассчитывать участники госпрограммы переселения соотечественников? Сколько человек переехало в Псковскую область по этой программе? Как в региональную систему оказания помощи данной категории граждан встроился созданный полгода назад Центр содействия переселению «Соотечественник»? Следует ли ожидать притока желающих переехать в Псковскую область из Прибалтики и готов ли к этому наш регион? На эти и многие другие вопросы ответили уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская и руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова. Ведущая — Татьяна Иванова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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