Брифинг: Безопасность на дорогах Псковской области. Часть II

Продолжаем разговор о дорожной обстановке в Псковской области по итогам первого полугодия 2024 года. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Федорович Иванчук подробнее остановился на статистике ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и влиянии дорожной инфраструктуры на аварийную обстановку.

Источник: ПЛН-FM