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Брифинг: Безопасность на дорогах Псковской области. Часть II
31.07.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Продолжаем разговор о дорожной обстановке в Псковской области по итогам первого полугодия 2024 года. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Федорович Иванчук подробнее остановился на статистике ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и влиянии дорожной инфраструктуры на аварийную обстановку.
Источник: ПЛН-FM
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