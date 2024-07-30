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Брифинг: Безопасность на дорогах Псковской области. Часть II

31.07.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Продолжаем разговор о дорожной обстановке в Псковской области по итогам первого полугодия 2024 года. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Федорович Иванчук подробнее остановился на статистике ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и влиянии дорожной инфраструктуры на аварийную обстановку.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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