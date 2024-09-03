«Беседка»: «Михайловский бастион-2024»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Речь шла о Международном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион», который вновь пройдет в Пскове.

Как на него попасть? Какова география участников? Какое событие фестиваля будет самым зрелищным? Об этом и многом другом в рамках программы «Беседка» рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

Источник: ПЛН-FM