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«Беседка»: «Михайловский бастион-2024»
04.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Речь шла о Международном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион», который вновь пройдет в Пскове.
Как на него попасть? Какова география участников? Какое событие фестиваля будет самым зрелищным? Об этом и многом другом в рамках программы «Беседка» рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.
Источник: ПЛН-FM
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