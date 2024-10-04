«Беседка»: Великие Луки как спортивная столица региона

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

последние годы мы наблюдаем успехи Великих Лук в развитии спорта, можно ли назвать город спортивной столицей региона, в чем его феномен и почему небольшой город выигрывает конкуренцию у более крупных центров, - об этом и многом другом рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель Владимир Владимиров.

Ведущий - Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM