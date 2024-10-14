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«Беседка»: Взаимодействие ТОС со сферой культуры в Усвятском районе
15.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Гости студии - глава Усвятского района Дмитрий Петров, глава сельского поселения «Церковищенская волость» Олег Козлов и заведующая сельский клубом в деревне Церковище Светлана Банифатьева.
Они рассказали, сколько ТОС действуют в Усвятском районе. По каким направлениям они работают и как помогают сфере культуры? А также какие планы по работе ТОС на территории района на ближайшую перспективу? Ведущая - Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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