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«Беседка»: Взаимодействие ТОС со сферой культуры в Усвятском районе

15.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии - глава Усвятского района Дмитрий Петров, глава сельского поселения «Церковищенская волость» Олег Козлов и заведующая сельский клубом в деревне Церковище Светлана Банифатьева.

Они рассказали, сколько ТОС действуют в Усвятском районе. По каким направлениям они работают и как помогают сфере культуры? А также какие планы по работе ТОС на территории района на ближайшую перспективу? Ведущая - Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM



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