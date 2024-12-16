Новый руководитель «Экогрупп» стал гостем программы «Беседка»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября. Как ему поступило предложение возглавить компанию? Сложно ли далось решение покинуть столицу и приехать в Псков? Насколько эффективно выстроена сегодня работа регоператора? И можно ли говорить, что сегодня у регоператора есть все ресурсы, чтобы на 100% выполнять свои задачи?

Об этом и многом другом Дениса Кузнецова и заместителя директора регоператора по обращению ТКО «Экогорупп» Артема Кремкова спросил ведущий программы Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM