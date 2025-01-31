«Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора
03.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Псковская команда КВН «Камбаламба» в этом году добилась, пожалуй, наилучшего результата среди наших местных сборных за последние 25 лет. По итогам только что состоявшегося зимнего фестиваля КВН в Сочи «Камбаламба» получила приглашение сразу в три телевизионные лиги и выиграла престижную номинацию «Разрыв дня». О секретах актуального юмора сегодня рассказали участники команды Александра Михайлова и Илгар Шарифов.
Источник: ПЛН-FM
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