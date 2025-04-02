02.04.2025 14:00 «Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к ЕДГ-2025, форумах старшеклассников и ТИК
02.04.2025 12:35 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о старте Года защитника Отечества и проектах по развитию территорий
«ПЛН в лицах»: Александр Савенко
03.04.2025 08:35 «ПЛН-FM»
Серия программ, приуроченная к 25-летию Псковской Ленты Новостей, будет рассказывать о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание. Гостем первого выпуска станет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Он расскажет, какое место в его жизни занимает ПЛН и как он пришел в редакцию, и поделится мнением о том, почему именно Псковская Лента Новостей, став уникальным феноменом в информационной сфере Псковской области, продолжает сохранять лидирующие позиции в формировании повседневной повестки почти каждого жителя региона.
Источник: ПЛН-FM
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