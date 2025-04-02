«ПЛН в лицах»: Александр Савенко

Серия программ, приуроченная к 25-летию Псковской Ленты Новостей, будет рассказывать о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание. Гостем первого выпуска станет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Он расскажет, какое место в его жизни занимает ПЛН и как он пришел в редакцию, и поделится мнением о том, почему именно Псковская Лента Новостей, став уникальным феноменом в информационной сфере Псковской области, продолжает сохранять лидирующие позиции в формировании повседневной повестки почти каждого жителя региона.

Источник: ПЛН-FM