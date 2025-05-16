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«Беседка»: Лето, отдых, каникулы, безопасность на дорогах
19.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Беседка». Тема - лето, отдых, каникулы, безопасность на дорогах. Гость студии - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.
Впереди каникулы. Как родителям обезопасить детей на дорогах? A водителей от неожиданной встречи с ребенком на дороге? Кто ответит за ДТП с двумя детьми на мотоцикле? С какого возраста дети могут ездить на переднем сиденье автомобиля? Подростки-работники службы доставок насколько это серьёзная проблема для Пскова? Ведущий - Денис Бахтин.
Источник: ПЛН-FM
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