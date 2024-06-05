«Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим?

Сегодняшний выпуск сильно напоминает панельную дискуссию на юридическом форуме на остро актуальные темы.

Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша рассказали о неправомерной продаже совместного имущества, а также ответили на вопрос интересующихся граждан, выгодно ли быть арбитражным управляющим.

Источник: ПЛН-FM