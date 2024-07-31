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«Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства
01.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.
Тема сегодняшнего разговора - роль службы судебных приставов в процедуре банкротства.
Источник: ПЛН-FM
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