«Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие?

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Тема сегодняшнего разговора - «Актуальное в банкротстве. Повышение судебных государственных пошлин. Сколько будет стоить правосудие?»

Источник: ПЛН-FM