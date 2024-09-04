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«Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие?

05.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Тема сегодняшнего разговора - «Актуальное в банкротстве. Повышение судебных государственных пошлин. Сколько будет стоить правосудие?»

 

 

Источник: ПЛН-FM



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