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«Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие?
05.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.
Тема сегодняшнего разговора - «Актуальное в банкротстве. Повышение судебных государственных пошлин. Сколько будет стоить правосудие?»
Источник: ПЛН-FM
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