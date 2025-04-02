«Банкротство и точка»: Оформление кредита из-за обмана мошенников

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня она расскажет о взятии кредита под обманом мошенников. Как себя защитить от негативных последствий? Каковы особенности процедуры банкротства в условиях, когда должник признан пострадавшим лицом от кредитных вымогателей?

Источник: ПЛН-FM