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«Банкротство и точка»: Оформление кредита из-за обмана мошенников
03.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня она расскажет о взятии кредита под обманом мошенников. Как себя защитить от негативных последствий? Каковы особенности процедуры банкротства в условиях, когда должник признан пострадавшим лицом от кредитных вымогателей?
Источник: ПЛН-FM
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