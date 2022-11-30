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«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов об итогах 2022 года
01.12.2022 13:30 «ПЛН-FM»
Гостем первого выпуска в рамках ежегодного проекта «Обратный отсчет» стал прокурор Псковской области Иван Грибов.
Он подвел предварительные итоги деятельности ведомства в 2022 году, рассказал о новых вызовах и о борьбе с коррупцией.
Источник: ПЛН-FM
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