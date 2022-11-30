www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 ноября 25 ноября 25 ноября 17 ноября 29 ноября 25 ноября 29 ноября 2 ноября 29 ноября 28 ноября 28 ноября 28 ноября 25 ноября Телефон прямого эфира 25 ноября 28 ноября

«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов об итогах 2022 года

01.12.2022 13:30 «ПЛН-FM»

Гостем первого выпуска в рамках ежегодного проекта «Обратный отсчет» стал прокурор Псковской области Иван Грибов.

Он подвел предварительные итоги деятельности ведомства в 2022 году, рассказал о новых вызовах и о борьбе с коррупцией.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты