«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов об итогах 2022 года

Гостем первого выпуска в рамках ежегодного проекта «Обратный отсчет» стал прокурор Псковской области Иван Грибов.

Он подвел предварительные итоги деятельности ведомства в 2022 году, рассказал о новых вызовах и о борьбе с коррупцией.

Источник: ПЛН-FM