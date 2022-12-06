14:00 «Обратный отсчет»: Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников об итогах 2022 года
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«Обратный отсчет»: Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников об итогах 2022 года
07.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Ведущий Константин Калиниченко подводит итоги уходящего года вместе с начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым.
Какова ситуация с преступностью в регионе на конец года? Как сработала полиция в плане раскрываемости и профилактики преступлений? Как бороться с телефонным терроризмом и мошенничеством? Что изменилось в работе УМВД России по Псковской области в связи с СВО? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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