«Обратный отсчет»: Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников об итогах 2022 года

Ведущий Константин Калиниченко подводит итоги уходящего года вместе с начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым.

Какова ситуация с преступностью в регионе на конец года? Как сработала полиция в плане раскрываемости и профилактики преступлений? Как бороться с телефонным терроризмом и мошенничеством? Что изменилось в работе УМВД России по Псковской области в связи с СВО? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM