12.12.2022 12:35 «Деловой понедельник»: Об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России»
«Обратный отсчет»: Виктор Остренко об итогах работы Народного фронта в Псковской области
13.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги работы Народного фронта в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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