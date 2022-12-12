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«Обратный отсчет»: Виктор Остренко об итогах работы Народного фронта в Псковской области

13.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги работы Народного фронта в Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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